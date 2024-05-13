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Жару прогнозируют в Шымкенте на этой неделе

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Женщина с зонтом на тротуаре
Женщина с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней: горожанам обещают жаркую погоду. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

13 мая в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 20 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 27 градусов, но ночью температура опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

14 мая осадков не ожидается. Температура составит около плюс 24 градусов. Максимальная температура составит плюс 32 градуса, а минимальная – плюс 16 градусов. Скорость ветра составит до 4,1 м/с.

15 мая будет облачно. Средняя температура – плюс 24 градуса. Днем температура поднимется до плюс 29 градусов, а ночью – опустится до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

16 мая в Шымкенте синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 18 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 22 градусов, а опуститься может до плюс 16 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,2 м/с.

17 мая будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 21 градус. Днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, а ночью похолодает до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

18 мая ожидается дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 27 градусов, минимальная – плюс 16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 7,8 м/с.

19 мая, по прогнозам синоптиков, снова будет дождь. Средняя температура составит плюс 18 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 21 градуса, но ночью похолодает до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2099237-zharu-prognoziruyut-v-shymkente-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Жару прогнозируют в Шымкенте на этой неделе
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