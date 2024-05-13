Какой будет погода в Астане на этой неделе, рассказали синоптики

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней: в начале и в конце этой недели обещают дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

13 мая в Астане будет облачно. Температура в среднем составит плюс 19 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 25 градусов, но ночью температура опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 9,3 м/с.

14 мая ожидается дождь. Температура составит около плюс 16 градусов. Максимальная температура составит плюс 22 градуса, а минимальная – плюс 10 градусов. Скорость ветра составит до 9,8 м/с.

15 мая будет облачно. Средняя температура – плюс 9 градусов. Днем температура поднимется до плюс 12 градусов, а ночью – опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 8,4 м/с.

16 мая в Астане осадков не ожидается. Температура в среднем – плюс 11 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 16 градусов, а опуститься может до плюс 5 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,9 м/с.

17 мая обещают ясную погоду без осадков. Среднесуточная температура – плюс 15 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, а ночью похолодает до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

18 мая осадков не ожидается. Температура в среднем остановится на отметке плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 23 градуса, минимальная – плюс 12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,6 м/с.

19 мая, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит плюс 17 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 21 градуса, но ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 10,0 м/с.