Дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 12 мая. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +15 градусов, а ночью опустится до +13 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью температура резко снизится до +3 градусов. Скорость ветра – 6,6 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается облачная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +22 градусов, ночью опустятся до +11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,9 м/с.

Отметим, ранее синоптики предупреждали, что в выходные в южных и восточных регионах ожидается неустойчивая погода - здесь прогнозируются обильные дожди с грозами, выпадение града и порывистый ветер.

Кроме того, в ряде областей было объявлено штормовое предупреждение - прогнозируются заморозки.