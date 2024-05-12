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Дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Опубликовано:

Дождь капает по лужам
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 12 мая. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +15 градусов, а ночью опустится до +13 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью температура резко снизится до +3 градусов. Скорость ветра – 6,6 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается облачная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +22 градусов, ночью опустятся до +11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,9 м/с.

Отметим, ранее синоптики предупреждали, что в выходные в южных и восточных регионах ожидается неустойчивая погода - здесь прогнозируются обильные дожди с грозами, выпадение града и порывистый ветер.

Кроме того, в ряде областей было объявлено штормовое предупреждение - прогнозируются заморозки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2098973-dozhd-poobeshchali-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-segodnya/

Автор: Виктор Николаев

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Дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня
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