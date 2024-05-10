Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ливни и жара до +32 градусов ожидают казахстанцев в эти выходные

Опубликовано:

Капли дождя на стекле
Дождь в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Неустойчивая погода установится в Казахстане в ближайшие три дня. Ожидаются дожди, грозы и град. Но днем температура будет повышаться до +32 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, поле фронтальной облачности из районов Ирана будет охватывать западные регионы страны. Здесь ожидаются ливневые дожди с грозами, возможен сильный дождь с выпадением града и понижение температуры воздуха.

Отмечается, что по мере смещения фронтальных зон на восток страны, также с вторжением фронтальных зон из районов Белого моря, и в северных, центральных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами. Максимальная температура постепенно будет повышаться до 22-27 градусов тепла.

Также в южных и восточных регионах ожидается неустойчивая погода - здесь прогнозируются обильные дожди с грозами, выпадение града и порывистый ветер. Однако столбики термометров днем постепенно будут достигать 20-32 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 10 мая. Сообщалось, что в Астане и Алматы в этот день ожидается ясная погода, а вот в Шымкенте ожидается дождь.

Накануне в большинстве регионов страны на 10 мая было объявлено штормовое предупреждение. Сообщалось, что ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра.

Что делать при грозе?

По информации на сайте ДЧС города Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Отдыхая на природе, до начала дождя хорошо закрепите палатку, все металлические предметы: посуду, лопаты, пилы, молотки, мангал. Сложите в 15-20 м от людей, лягте в палатку и переждите грозу в ней.

Если палатки нет, тогда изолируйтесь от почвы. Положите под себя полиэтилен, ветки, камень. Сядьте и сгруппируйтесь, опустив голову на согнутые в коленях ноги, ступни ног соедините вместе, накройтесь полиэтиленом, так как мокрое тело и одежда повышают опасность поражения молнией.

На открытой местности, в степи, следует укрыться от грозы в сухих ямах, канавах, оврагах. Но если они начнут заполняться водой, лучше их покинуть.

При этом надо помнить, что песчаная и каменная почва безопаснее глиняной.

Не располагайтесь на возвышенностях, у металлических заборов, опор линий электропередачи и под проводами.

Во время грозы не купайтесь, не располагайтесь в непосредственной близости от водоема, не плавайте на лодке, не ловите рыбу.

Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы - немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах.

Если в поисках укрытия вам необходимо пересечь открытое пространство, не бегите, идите спокойным шагом. И отключите при этом сотовый телефон.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными.

Если вы на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередачи или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Не приближайтесь к сельскохозяйственной технике и небольшим транспортным средствам типа мотоциклов и велосипедов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2098283-livni-i-zhara-do-32-gradusov-ozhidayut-kazahstancev-v-eti-vyhodnye/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.