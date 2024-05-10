Ливни и жара до +32 градусов ожидают казахстанцев в эти выходные

Неустойчивая погода установится в Казахстане в ближайшие три дня. Ожидаются дожди, грозы и град. Но днем температура будет повышаться до +32 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, поле фронтальной облачности из районов Ирана будет охватывать западные регионы страны. Здесь ожидаются ливневые дожди с грозами, возможен сильный дождь с выпадением града и понижение температуры воздуха.

Отмечается, что по мере смещения фронтальных зон на восток страны, также с вторжением фронтальных зон из районов Белого моря, и в северных, центральных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами. Максимальная температура постепенно будет повышаться до 22-27 градусов тепла.

Также в южных и восточных регионах ожидается неустойчивая погода - здесь прогнозируются обильные дожди с грозами, выпадение града и порывистый ветер. Однако столбики термометров днем постепенно будут достигать 20-32 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 10 мая. Сообщалось, что в Астане и Алматы в этот день ожидается ясная погода, а вот в Шымкенте ожидается дождь.

Накануне в большинстве регионов страны на 10 мая было объявлено штормовое предупреждение. Сообщалось, что ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра.

Что делать при грозе?

По информации на сайте ДЧС города Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Отдыхая на природе, до начала дождя хорошо закрепите палатку, все металлические предметы: посуду, лопаты, пилы, молотки, мангал. Сложите в 15-20 м от людей, лягте в палатку и переждите грозу в ней.

Если палатки нет, тогда изолируйтесь от почвы. Положите под себя полиэтилен, ветки, камень. Сядьте и сгруппируйтесь, опустив голову на согнутые в коленях ноги, ступни ног соедините вместе, накройтесь полиэтиленом, так как мокрое тело и одежда повышают опасность поражения молнией.

На открытой местности, в степи, следует укрыться от грозы в сухих ямах, канавах, оврагах. Но если они начнут заполняться водой, лучше их покинуть.

При этом надо помнить, что песчаная и каменная почва безопаснее глиняной.

Не располагайтесь на возвышенностях, у металлических заборов, опор линий электропередачи и под проводами.

Во время грозы не купайтесь, не располагайтесь в непосредственной близости от водоема, не плавайте на лодке, не ловите рыбу.

Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы - немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах.

Если в поисках укрытия вам необходимо пересечь открытое пространство, не бегите, идите спокойным шагом. И отключите при этом сотовый телефон.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными.

Если вы на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередачи или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Не приближайтесь к сельскохозяйственной технике и небольшим транспортным средствам типа мотоциклов и велосипедов.