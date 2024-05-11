Дождь ожидается в двух мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 11 мая. В двух мегаполисах возможен дождь. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается сильный дождь с грозой. Температура днем поднимется до 17 градусов, а ночью опустится до 15 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 16 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра - 4,6 м/с.

В Шымкенте сегодня возможен дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 20 градусов, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,5 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что с 11 по 12 мая ожидаются сильные осадки в горных районах под Алматы и в самом городе. Вместе с этим могут наблюдаться подъемы уровней воды в реках - возможны разливы и подтопления. В этой связи в ДЧС призвали горожан не парковать машины рядом с деревьями, а также дали другие рекомендации.