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Дождь ожидается в двух мегаполисах Казахстана

Опубликовано:

Дождь в Алматы
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 11 мая. В двух мегаполисах возможен дождь. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается сильный дождь с грозой. Температура днем поднимется до 17 градусов, а ночью опустится до 15 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 16 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра - 4,6 м/с.

В Шымкенте сегодня возможен дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 20 градусов, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,5 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что с 11 по 12 мая ожидаются сильные осадки в горных районах под Алматы и в самом городе. Вместе с этим могут наблюдаться подъемы уровней воды в реках - возможны разливы и подтопления. В этой связи в ДЧС призвали горожан не парковать машины рядом с деревьями, а также дали другие рекомендации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2098655-dozhd-ozhidaetsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana/

Автор: Колмакова Виктория

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Дождь ожидается в двух мегаполисах Казахстана
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