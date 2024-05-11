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Заморозки ожидаются в регионах Казахстана

Опубликовано:

Заморозки на цветках вишни
Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение объявлено на 12 мая в ряде регионов Казахстана. Ожидаются грозы, заморозки, сильные осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Алматы 12 мая временами ожидается гроза.

В центре области Ұлытау сохраняется высокая пожарная опасность.

В воскресенье ночью и утром на востоке и в центре Карагандинской области ожидается туман. На севере, востоке региона - заморозки 2 градуса. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

12 мая днем временами на севере и востоке Атырауской области могут быть сильный дождь, гроза, град, пыльная буря. Ветер днем на востоке региона 15-20, порывы 23 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области возможен ветер днем на западе, севере региона, порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

12 мая в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег). На западе, юге, востоке, в горных районах региона - гроза. В предгорных районах области - град. Ветер на востоке региона, порывы 17-22 м/с.

В воскресенье ночью на юго-западе и западе Северо-Казахстанской области возможен ветер, порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

12 мая в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер при грозе, порывы 15-20 м/с. В пустынных районах региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

12 мая днем на западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер днем на западе региона, порывы 15-20 м/с. На юге и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В воскресенье в Кызылординской области возможен ветер днем на севере, в центре региона 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, в Казалинском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

12 мая днем на севере и в центре Мангистауской области могут быть гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с.

Днем в воскресенье на севере и западе Костанайской области возможна гроза. Ветер днем на западе, севере, востоке региона 15-20, порывы 23 м/с. На юге Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность.

12 мая ночью на западе и севере Павлодарской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 1-3 градуса.

Днем в воскресенье на западе и севере Актюбинской области возможна гроза, на юге - пыльная буря. Ветер днем на севере, юге, в центре области, порывы 15-20 м/с. Также на юге региона сохраняется высокая пожарная опасность.

12 мая в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке, в горных районах региона - гроза, град, шквал. Ночью и утром в горных районах - туман. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области, при грозе порывы 15-20 м/с.

В период с 12 по 15 мая в горных и предгорных районах Восточно-Казахстанской области в связи ожидаемыми осадками и повышением температурного фона ожидается формирование склоновых стоков, подъемы уровней воды на реках, превышение критических отметок, а также увеличение водности на небольших реках, ручьях и временных водотоках. При этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

Напомним, ранее сообщалось, что в эти выходные в Казахстане установится неустойчивая погода. Ожидаются дожди, грозы и град. Но днем температура будет повышаться до +32 градусов. 11 мая в Алматы и Шымкенте прошел дождь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2098826-zamorozki-ozhidayutsya-v-regionah-kazahstana/

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