Сильный дождь с грозой пообещали в Алматы в субботу: ДЧС обратился к жителям

11 мая в Алматы ожидаются сильные осадки с грозой. В департаменте по ЧС призвали горожан не парковать машины рядом с деревьями, а также дали другие рекомендации, передает NUR.KZ.

С 11 по 12 мая ожидаются сильные осадки в горных районах под Алматы. Вместе с этим могут наблюдаться подъемы уровней воды в реках - возможны разливы и подтопления.

Жителям данных районов порекомендовали очистить от мусора арыки и каналы.

11 мая днем в Алматы также будет сильный дождь с грозой. При грозе порывы ветра могут достигать 17-22 метров в секунду.

Жителей мегаполиса призвали не оставлять машины под деревьями, а также:

по возможности находиться в помещении;

закрыть двери и окна в доме;

находясь на улице, стараться укрыться в ближайшем подъезде или магазине. При этом стоит отметить, что прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов нельзя.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Между тем полицию Алматы с 10 по 20 мая включительно перевели на усиленный вариант несения службы. С сегодняшнего дня по городу увеличена плотность полицейских нарядов.

Ранее синоптики рассказывали, какой будет погода в мае по Казахстану. Так, в течение месяца прогнозировали неустойчивый характер погоды - дождь с грозой и порывистым ветром, в отдельные дни - с выпадением града. Ожидается преобладание дней с высоким температурным фоном: в южной половине – до +30...+40 градусов.