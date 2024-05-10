До 25 градусов и дождь обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 10 мая - лишь в одном мегаполисе обещают дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 25 градусов, а ночью опустится до 17 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

Жителям Астаны синоптики также обещают погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 17 градусов, ночью температура снизится до 10 градусов. Скорость ветра – 7,1 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 22 градусов, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,8 м/с.