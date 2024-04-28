В Астане изменили схемы движения двух автобусов

В столице на время дорожных работ иначе будут ездить маршруты №14 и №64. Дорожные работы, судя по предоставленным схемам, будут проводить на проспекте Абая, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

"Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 14, 64", - говорится в сообщении City Transportation Systems.

При этом, судя по схеме, будет перекрыт участок проспекта Абая от улицы Сембинова до улицы Пушкина. Объезжать закрытый участок автобусы будут по улице Кенесары.

Представители компании посоветовали жителям столицы заранее планировать свой маршрут. Подробнее со схемой движения можно ознакомиться ниже в карусели.

Ранее сообщалось, что в Астане с 28 апреля по 2 мая будет частично перекрыт участок от улицы Бараева до улицы Ташенова.

Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до ул. Ж. Нажимеденова (ул. Панфилова) планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по ул. Ш. Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

Также сообщалось, что в Астане до конца ноября полностью перекроют движение по одному из участков на улице Сыганак – здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.

Всего в этом году в столице планируют отремонтировать более 50 улиц общей протяженностью около 60 километров, провести ямочный ремонт на 200 улицах города и начать работы по нанесению дорожной разметки.