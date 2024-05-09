В Астане изменили схемы движения двух автобусов (фото)

В Астане временно изменены схемы движения двух автобусных маршрутов – №2 и №9. Это связано с ремонтными работами на дорогах мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

Измененную схему движения маршрутов пресс-служба транспортной компании опубликовала в Instagram-аккаунте.

"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №2 и №9. Просим заранее планировать свой маршрут", — отмечается в сообщении CTS.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт в праздничные выходные в Астане будет работать по расписанию выходного дня.

Также на время дорожных работ в столице изменили схемы движения маршрутов №14 и №64.

Сообщалось, что с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до ул. Ж. Нажимеденова (ул. Панфилова) планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по ул. Ш. Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

Кроме этого, до конца ноября также полностью перекроют движение по одному из участков на улице Сыганак – здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.