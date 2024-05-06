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Стало известно, как будет работать общественный транспорт в праздничные выходные в Астане

Опубликовано:

Автобус в Астане
Автобус в Астане. Фото: cts.gov.kz

В City Transportation Systems рассказали, как будут ходить автобусы в столице в праздничные выходные - 7,8 и 9 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу транспортной компании.

Как сообщает CTS в Instagram-аккаунте, в праздничные дни 7, 8, 9 мая общественный транспорт столицы будет курсировать по расписанию выходного дня.

Время работы - с 06:00 до 23:00 часов.

В CTS обращаются к астанчанам и гостям столицы и просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

Ранее сообщалось, что в мае казахстанцы празднуют три праздника: 1 мая — День единства народа Казахстана, 7 мая — День защитника Отечества, 9 мая — День Победы.

Ранее в Министерстве труда и соцзащиты населения сообщили также о планах по переносу выходного дня с 4 мая на 8. Позже стало известно, что выходной день на майские праздники в Казахстане все же официально перенесут.

Также ранее сообщалось, что 1 мая, как и 7,8 и 9 мая, все центры обслуживания населения в стране, в том числе специализированные, будут закрыты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2097011-stalo-izvestno-kak-budet-rabotat-obshchestvennyy-transport-v-prazdnichnye-vyhodnye-v-astane/

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