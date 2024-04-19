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Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае

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Сирень в корзинке
Сирень. Иллюстративное фото: pixabay.com

В следующем месяце казахстанцев ждут сразу три праздника и перенос выходных по этому случаю. Соответствующий приказ подписал министр труда, передает NUR.KZ со ссылкой на eGov.

В мае казахстанцы празднуют три праздника: 1 мая - День единства народа Казахстана, 7 мая - День защитника Отечества, 9 мая - День Победы.

На 1 мая, которое в этом году выпадает на среду, предусмотрен лишь один выходной. 2 мая - четверг - рабочий день.

При этом 4 мая, суббота, будет рабочим днем даже для пятидневок - субботний выходной переносится на 8 мая. Об этом вчера сообщали в министерстве труда и соцзащиты.

Таким образом, во вторую неделю мая казахстанцы будут отдыхать три дня подряд - 7, 8 и 9 мая - в честь двух праздников, Дня защитника Отечества и Дня Победы.

10 мая, пятница, - рабочий день, а 11 и 12 мая - обычные выходные.

Календарь
Календарь. Скриншот: egov.kz

Напомним, что в начале апреля в Министерстве обороны заявили, что на майские праздники в Казахстане не будут проводиться военные парады.

Добавим, что, согласно закону "О праздниках в РК", праздничными, а соответственно нерабочими, днями в Казахстане являются лишь те, в которые отмечаются государственные и национальные праздники, то есть праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан.

Государственными праздниками в Казахстане являются:

  • Новый год – 1-2 января;
  • Международный женский день – 8 марта;
  • Наурыз мейрамы – 21-23 марта;
  • Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;
  • День защитника Отечества – 7 мая;
  • День Победы – 9 мая;
  • День столицы – 6 июля;
  • День Конституции Республики Казахстан – 30 августа;
  • День независимости – 16 декабря.

Национальный праздник в Казахстане всего один - День республики, который отмечают 25 октября.

Кроме государственных и национальных, в стране отмечаются профессиональные и иные праздники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2087459-skolko-dney-kazahstantsy-otdohnut-v-mae/

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