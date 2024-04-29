Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на майские праздники

В мае казахстанцев ждут сразу три государственных праздника, из-за которых изменится порядок работы ЦОНов и спецЦОНов, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство для граждан.

Как сообщили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", все центры обслуживания населения, в том числе специализированные, будут закрыты 1, 7 и 9 мая.

В субботу, 4 мая, центры будут работать до 18:00, дежурные - до 20:00.

При этом 8 мая - рабочий день только для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут открыты до 13:00.

С 10 мая фронт-офисы возвращаются к обычному графику: обычные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09:00 до 18:00, дежурные - в будни с 09:00 до 20:00, а по субботам - с 09:00 до 13:00.

Напомним, в мае казахстанцы празднуют три праздника: 1 мая - День единства народа Казахстана, 7 мая - День защитника Отечества, 9 мая - День Победы.

В честь Дня единства народа Казахстана казахстанцы будут отдыхать лишь один день - 1 мая, в среду.

При этом 4 мая, суббота, будет рабочим днем - субботний выходной переносится на 8 мая. Из-за этого на следующей неделе казахстанцев ждут сразу три выходных в честь двух праздников - 7, 8 и 9 мая. 10 мая, пятница, - рабочий день, а 11 и 12 мая - обычные выходные.