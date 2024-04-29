Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на майские праздники

Опубликовано:

Люди работают в ЦОНе.
ЦОН. Фото: Госкорпорация "Правительство для граждан"

В мае казахстанцев ждут сразу три государственных праздника, из-за которых изменится порядок работы ЦОНов и спецЦОНов, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство для граждан.

Как сообщили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", все центры обслуживания населения, в том числе специализированные, будут закрыты 1, 7 и 9 мая.

В субботу, 4 мая, центры будут работать до 18:00, дежурные - до 20:00.

При этом 8 мая - рабочий день только для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут открыты до 13:00.

С 10 мая фронт-офисы возвращаются к обычному графику: обычные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09:00 до 18:00, дежурные - в будни с 09:00 до 20:00, а по субботам - с 09:00 до 13:00.

Напомним, в мае казахстанцы празднуют три праздника: 1 мая - День единства народа Казахстана, 7 мая - День защитника Отечества, 9 мая - День Победы.

В честь Дня единства народа Казахстана казахстанцы будут отдыхать лишь один день - 1 мая, в среду.

При этом 4 мая, суббота, будет рабочим днем - субботний выходной переносится на 8 мая. Из-за этого на следующей неделе казахстанцев ждут сразу три выходных в честь двух праздников - 7, 8 и 9 мая. 10 мая, пятница, - рабочий день, а 11 и 12 мая - обычные выходные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2092790-kak-budut-rabotat-cony-i-speccony-na-mayskie-prazdniki/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.