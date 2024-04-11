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Майские праздники: выходной хотят перенести с 4 на 8 мая в Казахстане

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Цветы распустились на деревьях
Весна. Иллюстративное фото: gitusik/Getty Images

Выходной день могут перенести с 4 мая, субботы, на 8 мая в Казахстане. Соответствующий проект приказа опубликовало Минтруда и соцзащиты населения, передает NUR.KZ.

В Министерстве труда соцзащиты населения сообщили о публикации проекта приказа главы ведомства "О переносе дня отдыха в 2024 году" на портале "Открытые НПА".

"Документ предусматривает перенос дня отдыха с субботы 4 мая на среду 8 мая. Таким образом, в майские праздники казахстанцы отдохнут три дня подряд – 7, 8, 9 мая", – говорится на сайте министерства.

К слову, проект данного приказа опубликовали на портале сегодня, 11 апреля, его публичное обсуждение продлится до 25 апреля.

Также отмечается, что в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни уполномоченный орган по труду вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.

Напомним, что в начале апреля в Министерстве обороны заявили, что на майские праздники в Казахстане не будут проводиться военные парады.

Добавим, согласно закону "О праздниках в РК", государственными праздниками считаются Новый год (1-2 января), Международный женский день (8 марта), Наурыз мейрамы (21-23 марта), праздник единства народа Казахстана (1 мая), день защитника Отечества (7 мая), день Победы (9 мая), день Столицы (6 июля), день Конституции (30 августа), день Независимости (16 декабря).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2083223-skolko-dney-otdohnut-kazahstantsy-na-mayskie-prazdniki/

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