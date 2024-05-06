"Список девственниц" в вузе Алматы: в Минцифры озвучили результаты проверки

По факту распространения персональных данных студенток КазНУ возбуждено уголовное дело. При этом виновных накажут, даже если уголовное дело закроют, передает NUR.KZ со ссылкой на МЦРИАП РК.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности заявили, что в КазНУ им. Аль-Фараби был направлен запрос о предоставлении разъяснений. Ведомство обнародовало ответ, полученный из вуза.

"Сотрудник медицинской организаций, которая действует на основании договора с университетом, 6 февраля 2024 года посредством WhatsApp отправила документы в формате Excel со списком студентов, которым необходимо пройти флюорографическое исследование.

Помимо Ф.И.О студентов в документе содержались сведения, относящиеся к медицинской тайне", - говорится в сообщении ведомства.

Также в МЦРИАП сообщили, что в адрес Министерства не поступило ни одного обращения от граждан, чьи персональные данные оказались в данном списке.

"На сегодняшний день Департаментом полиции Алматы возбуждено уголовное дело по нарушению требований законодательства РК о персональных данных и их защите, в рамках которого сотрудники Министерства были вовлечены в качестве специалистов и представили экспертное заключение по действиям университета.

Стоит отметить, что в случае отсутствия фактов уголовного правонарушения, Министерством будет рассмотрен вопрос привлечения виновных к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале стало известно, что в КазНУ имени Аль-Фараби в Алматы распространился список с личными данными студенток, в том числе информацией о том, кто из них якобы является девственницей, а кто – нет.

Инцидент прокомментировал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

"Передача личных данных, тем более медицинского характера, является нарушением. Вопрос этот на контроль взяли мы, потому что здесь есть прямое нарушение. Виновных ожидает наказание в рамках действующего законодательства", – заявлял он.

Об инциденте высказались также в Минцифры – там сообщили, что направили запрос в вуз для предоставления разъяснений. Кроме того, пострадавших призвали обратиться в министерство.

Ситуацию прокомментировала и министр культуры и информации Аида Балаева. По ее словам, такие факты нарушают права девушек в Казахстане.

В самом университете также поделились своим видением ситуации.

Позже стало известно, что полиция начала досудебное расследование по данному факту. Дело рассматривают в рамках части 5 статьи 147 УК РК "Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите".

В начале марта глава Миннауки Саясат Нурбек заявил, что утечка данных студенток произошла из-за ошибки подрядной медорганизации.