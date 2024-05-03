Арктическая прохлада вернется в Казахстан

Синоптики прогнозируют возвращение прохладной погоды в ближайшие дни в Казахстан. Ночью столбик термометра может опуститься до минусовой температуры, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", 4-6 мая в Казахстан вернется арктическая прохлада.

По данным синоптиков, жители северных и западных регионов страны, не успев насладиться весенним теплом, снова ощутят арктическую прохладу.

Виной тому станет быстрая смена барических полей. Чередование северных и южных циклонов со скандинавским антициклоном приведет к осадочной и контрастной погоде на территории Казахстана, а вторжение холодных воздушных масс из акватории Баренцева моря обусловит понижение температуры воздуха сначала на северо-западе, севере, а затем и в центре республики.

Ожидается, что в ночные часы столбики термометров опустятся до отрицательных значений, ожидается переход дождя в снег.

В южных регионах, между тем, все еще сохранится по-весеннему теплая погода, несмотря на прогнозирование обильных осадков в виде дождя с грозами и градом.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали консультативный прогноз на май. Сообщалось, что количество осадков в последний месяц весны прогнозируется около нормы на большей части Казахстана.

Рассказали синоптики и о том, какая погода ожидается летом этого года в Казахстане.

В начале лета, в июне, по предварительному прогнозу, на большей части Казахстана количество осадков ожидается меньше нормы, а в июле и в августе в большинстве областей количество осадков прогнозируется около и больше нормы, меньше нормы - на юго-западе и в южной половине страны в июле, а в августе – в центре, на юге и юго-востоке страны.