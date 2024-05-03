Дождь и до 25 градусов тепла: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в пятницу
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 3 мая - в одном мегаполисе обещают дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 22 градусов, а ночью опустится до 8 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 12 градусов, ночью температура снизится до 3 градусов. Скорость ветра – 5,3 м/с.
В Шымкенте сегодня осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 25 градусов, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,0 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2095076-dozhd-i-do-25-gradusov-tepla-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/