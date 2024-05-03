Дождь и до 25 градусов тепла: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в пятницу

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 3 мая - в одном мегаполисе обещают дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 22 градусов, а ночью опустится до 8 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 12 градусов, ночью температура снизится до 3 градусов. Скорость ветра – 5,3 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 25 градусов, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,0 м/с.