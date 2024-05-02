Дождь и до 23 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 2 мая - лишь в одном мегаполисе ожидаются осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы осадков не ожидается. Температура днем поднимется до 20 градусов, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 12 градусов, ночью температура снизится до 5 градусов. Скорость ветра – 11,9 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 23 градусов, ночью опустятся до 9 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,8 м/с.