В шатрах и юртах вынуждены жить жители одного из поселков Актюбинской области (видео)

В Актюбинской области пострадавшие от паводка сельчане временно переселяются в юрты и палатки. Сельчане не против новых условий, передает сайт телеканала КТК.

Шатры сейчас массово разворачивают в одном из наиболее пострадавших от половодья поселке имени Берсиева.

20 юрт в затопленный аул передали, как сообщает телеканал, нефтяники из соседней Мангистауской области. Еще пять приобрели за счет спонсоров и благотворительных организаций.

Внутри юрт и палаток оборудовали электрообогреватели, провели свет. Все это тоже специально закупили для пострадавших от паводка.

Отмечается, что постепенно в поселке, пострадавшем от большой воды, восстанавливается быт. Из 200 домов после наводнения здесь уцелели лишь 19.

Чиновники уверяют, никто не останется на улице.

"На данный момент в аул прибыли две строительные компании. Одна компания начинает возводить 10 домов для пострадавших. Вторая – четыре. Их будут строить на месте разрушенных домов. Вся необходимая для этого техника уже прибывает", - рассказал аким сельского округа им. Берсиева Нурлыбек Шауменов.

Источник: КТК