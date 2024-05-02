Скорпион ужалил волонтера, помогающего бороться с паводками в Атырауской области
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В Атырауской области во время противопаводковых работ один из волонтеров получил ранение: его ужалил скорпион, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Министерство по ЧС.
Как пишет пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале, пострадавшему оказали экстренную помощь медики-спасатели.
С укусом левой кисти он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи города Атырау.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2095001-skorpion-uzhalil-volontera-pomogayushchego-borotsya-s-pavodkami-v-atyrauskoy-oblasti/