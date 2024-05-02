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Скорпион ужалил волонтера, помогающего бороться с паводками в Атырауской области

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Волонтера ужалил скорпион
Волонтер, которого ужалил скорпион. Фото: t.me/qr_tjm

В Атырауской области во время противопаводковых работ один из волонтеров получил ранение: его ужалил скорпион, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Министерство по ЧС.

Как пишет пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале, пострадавшему оказали экстренную помощь медики-спасатели.

С укусом левой кисти он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи города Атырау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2095001-skorpion-uzhalil-volontera-pomogayushchego-borotsya-s-pavodkami-v-atyrauskoy-oblasti/

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