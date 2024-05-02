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Двухдневный проливной дождь привел к подтоплениям в ВКО (видео)

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Подтопления в ВКО
Река Бухтарма вышла из берегов в ВКО. Кадр из видео: t.me/qr_tjm/

На востоке Казахстана непогода стала причиной подтопления нескольких жилых домов в районе Алтай и в Катон-Карагайском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС ВК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, от подтопления пострадали 5 жилых домов и 24 придомовых участка.

"2 мая в районе Алтай в результате проливных дождей, длившихся двое суток, произошел разлив реки Бухтарма на территории поселка Зубовск", - рассказал начальник управления по ЧС района Алтай ВКО Алексей Оградов.

Сотрудники ДЧС из Семея, Усть-Каменогорска, а также военнослужащие части 68303 МЧС РК убыли в населенный пункт для проведения превентивных работ. В настоящее время привлечена спецтехника для отвода воды.

"Повышение уровня воды в реке Бухтарма вызвали обильные осадки в виде дождя. Ситуация под контролем спасателей региона. Проводится аэровизуальный облет", - пояснили в МЧС.

Стоит отметить, что местные жители отказались от эвакуации и временно разместились у родственников. Учебу в сельской школе перевели на дистанционный формат.

В Восточно-Казахстанской области подъем уровня воды наблюдался также на реке Коробиха близ одноименного села Катон-Карагайского района. Был зарегистрирован случай подтопления двух частных дворовых участков.

"В настоящее время уровень воды в реке Коробиха спал. Каждые 4 часа гидрологические посты осуществляют замеры. Ситуация на контроле спасателей МЧС РК. Берегоукрепительные работы вдоль русла реки продолжаются", - отметили в ведомстве.

Ранее в МЧС показали кадры из Кульсары в Атырауской области. В городе, пострадавшем от масштабного наводнения, до сих пор остаются затопленными некоторые улицы. Спасатели откачивают воду и перенаправляют ее в специально вырытые траншеи.

Также некоторым жителям Петропавловска после паводка разрешили вернуться в свои дома в микрорайоне Подгора. Горожан сопровождают полицейские. При этом на сегодня значительная часть Подгоры по-прежнему в воде.

Накануне сообщалось, что более 41 тыс. казахстанцев после паводков вернулись в свои дома. В эвакопунктах остаются почти 6,5 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2094770-dvuhdnevnyy-prolivnoy-dozhd-privel-k-podtopleniyam-v-vko-video/

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