Один из районов Астаны хотят поделить надвое, чтобы образовать новый

В Астане собираются создать новый район, поделив район Алматы надвое. Название пока не определено. Создание шестого района инициировал на днях глава столичного маслихата.

Ранее председатель столичного маслихата Ерлан Каналимов инициировал создание нового, шестого района в Астане. Причиной он назвал сильную нагрузку на акимат района Алматы.

На данный момент соответствующий проект документа опубликовали на сайте "Открытые НПА" – его обсуждение продлится до 14 мая.

"Ввиду роста численности населения и активного развития градостроительной инфраструктуры территории, а также с целью оптимизации административно-территориального управления решено провести реорганизацию района Алматы в Астане", – говорится в пояснительной записке.

Так, по информации на сайте акимата, район Алматы предлагается разделить на две части:

северную, которая сохранит свое историческое наименование, - район Алматы, площадь - 8 518 га;

южную, которая станет новым административным районом общей площадью 6 953 га. Название пока не определено.

Как отмечал ранее Каналимов, данный вопрос предварительно будет обсужден с общественностью и вынесен на рассмотрение акима и президента.

Напомним, в январе прошлого года в Астане официально обозначили границы на тот момент недавно созданного района Нура – они составили 19 336 гектаров. Перед этим его создание одобрили в ономастической комиссии.

По информации на сайте столичного акимата, на данный момент в Астане имеются пять районов: