Создание нового района в Астане инициировали в маслихате

В Астане может появиться новый район - его создание инициировал председатель столичного маслихата Ерлан Каналимов. Причиной он назвал высокую нагрузку на районный акимат, передает Elorda.info.

"Как известно, столичный район Алматы является одним из самых густонаселенных. В районе Алматы шесть жилых массивов - Промышленный, Железнодорожный, Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар, Юго-Восток. Территория района составляет 15 471 га.

В районе проживают порядка 400 тыс. человек. Жилищный фонд составляет 885 МЖД. На территории Индустриального парка № 1 функционирует 51 предприятие. Планируется строительство Индустриального парка № 2 в жилом массиве Железнодорожный", – рассказал Каналимов.

Он добавил, что нагрузка на аппарата районного акима выросла в разы из-за этого. В связи с этим он инициировал создание шестого района в столице.

"Инициатива прежде всего направлена на более эффективное управление и развитие территории, учитывая динамику роста населения и потребностей граждан. Предполагается, что новая административная единица получит необходимые ресурсы и инструменты для развития своей инфраструктуры, обеспечения комфортных условий проживания и улучшения качества жизни граждан", - говорит председатель маслихата.

Каналимов отметил, что данный вопрос предварительно будет обсужден с общественностью и вынесен на рассмотрение акима и президента.

Напомним, в январе прошлого года в Астане официально обозначили границы на тот момент недавно созданного района Нура - они составили 19 336 гектаров. Перед этим его создание одобрили в ономастической комиссии.

По информации на сайте столичного акимата, на данный момент в Астане пять районов: