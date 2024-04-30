Как быть казахстанцам, пострадавшим от паводков и не имеющих документов на жилье

Депутат мажилиса Юлия Кучинская сегодня в эфире телемарафона "Біз біргеміз!" рассказала, как могут получить помощь пострадавшие от паводков казахстанцы, у которых нет документов на жилье, передает корреспондент NUR.KZ.

Ведущий в беседе с депутатом заметил, что не все люди, пострадавшие от паводков, официально зарегистрировали свое имущество. Он поинтересовался, как будет государство возмещать им ущерб.

"Все, что не является жильем, не подпадает под компенсацию, то есть речь идет обо всех нежилых строениях. Подлежит компенсации только жилье. Мы были в северных регионах - Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях - очень много кейсов, когда у людей на самом деле нет документов на руках или дома вообще не оформлены. Это проблема", - заявила депутат мажилиса Юлия Кучинская.

По ее словам, было проведено совещание с уполномоченными органами, чтобы оперативно восстановить документы этим людям и оказать максимальную помощь в восстановлении прав на имущество.

"И сейчас я знаю, что на местах акиматами созданы комиссии, где каждый случай рассматривается индивидуально, и там, где есть возможность восстановить документы – восстанавливают, помогают людям с восстановлением документов, поиском, грубо говоря, в архивах подтверждающих документов на право собственности.

Но если таких документов нет, тогда, конечно, людям необходимо будет обращаться в суды. И мы разговаривали с представителем Верховного суда, есть такая установка: оперативно рассматривать подобные вопросы и оказывать содействие людям в решении и этих вопросов", - резюмировала она.

Ведущий отметил, что на сегодня более 13 тыс. казахстанских семьей получили господдержку после паводков. 49 семьям в Акмолинской, Павлодарской, Костанайской областях предоставили жилье взамен разрушенного.

Единовременную выплату в размере 100 МРП начислили более 13 тыс. семьям на сумму 4,8 млрд тенге. Объем выплат за павший скот достиг 278 млн тенге. Более 670 млн тенге выделено на проведение ремонтных работ в 524 домах.

Добавим, в Западно-Казахстанской области уровень воды в реке Урал упал ниже опасной отметки. Весь масштаб нанесенного ущерба будут оценивать, когда вода уйдет с затопленных дачных массивов.

Между тем в Актобе завершился прием заявлений по возмещению ущерба пострадавшим во время паводка. Всего за помощью обратилось больше 3,5 тыс. человек.

Наряду с этим жители пострадавших дачных массивов Уральска встретились с акимом города. Глава города пояснил, что акимат принял около 7 тыс. заявлений на компенсацию ущерба от дачников, чьи дома затопило водой. Он подчеркнул, что помощь государство будет оказывать людям согласно правилам возмещения, которые еще находятся на утверждении в правительстве.