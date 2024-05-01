Дождь и снег пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в среду, 1 мая. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы прогнозируют дождь. Температура днем поднимется до +21 градуса, а ночью опустится до +9 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

Жителям Астаны синоптики пообещали снегопад. Днем воздух прогреется до +9 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра – 9,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается облачная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +22 градусов, ночью опустятся до +11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,6 м/с.

Отметим, что минувшей ночью в Астане прошел снег - ранее синоптики прогнозировали выпадение осадков в столице.