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Стало известно, как будет курсировать общественный транспорт 1 и 4 мая в Астане

Опубликовано:

Автобус
Транспорт. Фото: cts.gov.kz

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Астане в праздничный день - 1 мая, а также 4 мая, в субботу, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

График работы общественного транспорта столицы на 1 и 4 мая опубликован на официальном сайте транспортной компании.

"1 мая автобусы будут курсировать по расписанию субботнего дня. В субботу, 4 мая, согласно расписанию буднего дня. Время работы с 06:00 до 23:00 часов", — говорится в сообщении.

Астанчан и гостей столицы просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

Напомним, ранее сообщалось, что в мае казахстанцы празднуют три праздника: 1 мая — День единства народа Казахстана, 7 мая — День защитника Отечества, 9 мая — День Победы.

На 1 мая, которое в этом году выпадает на среду, предусмотрен лишь один выходной. 2 мая — четверг — рабочий день.

Ранее в Министерстве труда и соцзащиты населения сообщили также о планах по переносу выходного дня с 4 мая на 8. Позже стало известно, что выходной день на майские праздники в Казахстане все же официально перенесут.

Также ранее сообщалось, что 1 мая, как и 7,8 и 9 мая, все центры обслуживания населения в стране, в том числе специализированные, будут закрыты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2094053-stalo-izvestno-kak-budet-kursirovat-obshchestvennyy-transport-1-i-4-maya-v-astane/

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