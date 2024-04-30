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Ряд застройщиков в Астане не штрафовали за срыв сроков, заявил Антикор

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Строитель на фоне стройки высотного здания
Строительство многоэтажного дома. Иллюстративное фото: pixabay.com

Не всех проблемных застройщиков в Астане наказывали за срыв сроков. Это стало известно в ходе анализа коррупционных рисков в деятельности стройкомпаний, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Вопрос с проблемными застройщиками в Астане поднял в своем запросе депутат Ринат Заитов. В частности, он озвучил проблему входной двери в столичных ЖК, когда, по его словам, людям приходится заходить в свои квартиры через паркинги. В пример он привел проблему жильцов ЖК "Азия Плюс".

"Жильцы дома - это пожилые люди, беременные с маленькими детьми, а также лица с ограниченными возможностями. И из-за отсутствия входной двери им приходится пробираться в свои квартиры через паркинг.

Как итог, одного подростка чуть не сбила машина, а другие двое чуть не попались в руки педофила", - заявил Заитов.

Он также озвучил ряд проблемных вопросов в ряде других ЖК столицы, посетовав на то, что людям приходится оставаться один на один со своей проблемой, и ни один компетентный орган не пытается решить их проблемы.

"Почему наши законы не защищают интересы простых людей?" - обратился депутат Ринат Заитов.

В ответе на запрос в Агентстве по противодействию коррупции сообщили, что по проблемному объекту ЖК "Азия Плюс" прокуратурой района Алматы в Астане проводится исковая работа о признании недействительной сделки купли-продажи помещений, преграждающих проход через подъезд.

"Наряду с этим коррупционные риски в сфере строительства жилых комплексов Астаны изучены Департаментом Агентства по Астане в рамках проведенного в 2023 году внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы".

В частности, выявлены системные коррупционные риски в виде оказания предпочтения путем неприменения подрядчикам штрафных санкций за нарушение сроков строительства, при реализации имущества, поступившего от недобросовестных застройщиков, а также чрезмерного авансирования подрядчиков (более 50% от суммы строительства) без обеспечения", - говорится в ответе Антикора.

Отмечается, что в рамках исполнения рекомендаций по результатам внешнего анализа внесены изменения в механизмы завершения проблемных объектов жилищного строительства:

  • установлены критерии отбора инвесторов, а также процедуры оценки их соответствия этим критериям;
  • предусмотрено право осуществлять контроль за ходом строительства по графику производства работ;
  • утверждены условия и механизм расчета долей, получаемых инвесторами и ЕКК помещений в проблемном объекте по окончании строительства;
  • регламентирован процесс реализации всего имущества ЕКК;
  • исключено право частного инвестора выбирать, финансировать и заключать договора с инжиниринговыми компаниями;
  • внесен запрет на изменение доли вклада инвестора (инвестиций) в сторону уменьшения после заключения договора о совместной деятельности, а также запрет передачи имущества ЕКК в доверительное управление с правом последующего выкупа.

Также ведомством начата претензионная работа по применению штрафных санкций за нарушение сроков строительства и истребованы обязательства у подрядчиков об обеспечении возврата авансовых платежей.

Ранее сообщалось, что в Астане в строящемся ЖК произведут демонтаж 12 квартир, под снос попадает целый этаж. Это связано с тем, что технический этаж незаконно переоборудовали под квартиры.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов на заседании кабмина поручил решить системные проблемы долевого строительства и незаконной застройки в Казахстане. В частности, высказался об объектах компании G-Park - он указал на то, что стройкомпанией возводится 7 жилых домов без разрешительных документов.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Астане сносят ЖК, который строили без разрешительных документов. На застройщика составили четыре адмпротокола, а сам ЖК "Коктобе" снесли.

В марте сообщалось, что на 33 строительных объектах Астаны из-за нарушений приостановлены работы. Здания возводились без разрешительных документов.

Но несмотря на имеющиеся проблемы в строительной отрасли столицы, ранее работа акима Астаны была отмечена премьер-министром Бектеновым, который похвалил Жениса Касымбека за решение жилищных проблем в городе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2093516-ryad-zastroyshchikov-v-astane-ne-shtrafovali-za-sryv-srokov-zayavil-antikor/

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