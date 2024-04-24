"Переоборудовали под жилые квартиры": в Астане сносят целый этаж в строящемся ЖК

В Астане в строящемся ЖК произведут демонтаж 12 квартир, под снос попадает целый этаж, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как сообщает пресс-служба акимата Астаны на официальном сайте, в столице решили снести переоборудованный под жилые квартиры технический этаж в строящемся ЖК.

"Заказчиком строительства ЖСК "Елімай Сити" были осуществлены строительно-монтажные работы с отклонением от утвержденного проекта в части переоборудования технического этажа под жилые квартиры.

Управлением контроля и качества городской среды Астаны в отношении застройщика был составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание об устранении допущенных нарушений", — говорится в сообщении акимата.

Также ведомством в суд Астаны было направлено исковое заявление с тем, чтобы строительная компания привела этаж объекта в соответствие с утвержденным рабочим проектом, который ранее уже прошел экспертизу.

По данным акимата, застройщиком сейчас начались работы по демонтажу незаконно возведенных ограждающих конструкций - в общей сложности производится демонтаж 12 квартир в двух блоках строящегося ЖК.

Накануне премьер-министр Олжас Бектенов на заседании кабмина поручил решить системные проблемы долевого строительства и незаконной застройки в Казахстане. В частности, высказался об объектах компании G-Park. В частности, он указал на то, что стройкомпанией возводится 7 жилых домов без разрешительных документов.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Астане сносят ЖК, который строили без разрешительных документов. На застройщика составили четыре адмпротокола, а сам ЖК "Коктобе" снесли.

В марте сообщалось, что на 33 строительных объектах Астаны из-за нарушений приостановлены работы. Здания возводились без разрешительных документов.

Несмотря на имеющиеся проблемы в строительной отрасли столицы, вчера работа акима Астаны была отмечена премьер-министром Бектеновым, который похвалил Жениса Касымбека за решение жилищных проблем в городе.