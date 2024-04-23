Бектенов о компании G-Park: 7 жилых домов строится без разрешительных документов

Олжас Бектенов на заседании кабмина поручил решить системные проблемы долевого строительства и незаконной застройки в Казахстане. В частности, высказался об объектах компании G-Park, передает NUR.KZ.

"Из-за нарушений нормативных требований в ряде регионов годами не завершаются проблемные объекты. Плюс к этому, имеются большие риски возникновения новых долгостроев. На сегодня по республике насчитывается 39 наиболее проблемных объектов", — заявил премьер Олжас Бектенов.

В пример он привел Актюбинскую область, где уже два года ведутся судебные разбирательства по 11 проблемным объектам с обманутыми дольщиками.

"В Астане жилищный комплекс "Араби-2 – Гранитный-2" признан проблемным уже более 10 лет назад. Около 200 семей не могут получить жилье. Много объектов находятся в зоне риска из-за проблем с документацией и необходимыми разрешениями.

В столице компанией "G-Park" строится 7 жилых домов без разрешительных документов. А ведь порядка 3,5 тыс. семей вложили в них свои средства", — отметил Бектенов.

В Атырауской области, по данным премьер-министра, таких объектов 39.

"В целом в стране, по данным министерства промышленности, насчитывается свыше 340 незаконно строящихся жилищных комплексов. Это, в первую очередь, недоработка со стороны акиматов", — резюмировал глава правительства.