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Бектенов о компании G-Park: 7 жилых домов строится без разрешительных документов

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Стройка многоэтажного дома
Стройка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Олжас Бектенов на заседании кабмина поручил решить системные проблемы долевого строительства и незаконной застройки в Казахстане. В частности, высказался об объектах компании G-Park, передает NUR.KZ.

"Из-за нарушений нормативных требований в ряде регионов годами не завершаются проблемные объекты. Плюс к этому, имеются большие риски возникновения новых долгостроев. На сегодня по республике насчитывается 39 наиболее проблемных объектов", — заявил премьер Олжас Бектенов.

В пример он привел Актюбинскую область, где уже два года ведутся судебные разбирательства по 11 проблемным объектам с обманутыми дольщиками.

"В Астане жилищный комплекс "Араби-2 – Гранитный-2" признан проблемным уже более 10 лет назад. Около 200 семей не могут получить жилье. Много объектов находятся в зоне риска из-за проблем с документацией и необходимыми разрешениями.

В столице компанией "G-Park" строится 7 жилых домов без разрешительных документов. А ведь порядка 3,5 тыс. семей вложили в них свои средства", — отметил Бектенов.

В Атырауской области, по данным премьер-министра, таких объектов 39.

"В целом в стране, по данным министерства промышленности, насчитывается свыше 340 незаконно строящихся жилищных комплексов. Это, в первую очередь, недоработка со стороны акиматов", — резюмировал глава правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2089595-bektenov-o-kompanii-g-park-7-zhilyh-domov-stroitsya-bez-razreshitelnyh-dokumentov/

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