"Не торопитесь возвращаться в свои дома": спасатели обратились к жителям СКО (видео)

В Северо-Казахстанской области улучшается ситуация с паводком - за двое суток уровень воды в Есиле снизился на 20 сантиметров, передает сайт телеканала КТК.

Только за сутки уровень воды снизился на 14 сантиметров. Это практически четверть той высоты, на которую прибавился Есиль на пике второй волны.

Заметнее всего вода убывает в микрорайоне Подгора. Там линия залива отступила от 20 до 50 метров.

Всего в Петропавловске подтопило около 2 тысяч домов. Многие накренились и даже уплыли по течению. По предварительным данным, 40% пострадавших строений придется сносить. На окраине уже приступили к строительству новых домов для пострадавших.

Несмотря на улучшение ситуации, спасатели просят горожан не спешить наведываться в свои затопленные дома в обход выставленных полицейских постов.

"Хочется обратиться ко всем североказахстанцам: не торопитесь сейчас возвращаться в свои дома, это еще очень опасно. У нас буквально несколько дней назад был зафиксирован случай в одном из сел, когда жители на резиновой лодке пытались пробраться к своим домам, их унесло течением, был сильный ветер, сильное течение, их унесло. Пришлось их спасать. Поэтому не надо рисковать своей жизнью", - отметил главный специалист группы по связям с общественностью ДЧС СКО Евгений Журавлев.

Источник: КТК