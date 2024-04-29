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В каких регионах Казахстана ожидаются заморозки, рассказали синоптики

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Растение покрытое инеем
Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

В ближайшие три дня в Казахстане ожидается понижение температуры, ночью — заморозки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Казгидромет".

По данным синоптиков, на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается осадочная погода.

1-2 мая на севере, востоке, юго-востоке и в центре страны сильные осадки, в ночные часы не исключен переход дождя в снег. Также возможны грозы, выпадение града на юго-востоке страны.

В целом по республике, по прогнозу синоптиков, в эти дни усилится порывистый ветер, а в ночное время в северных, восточных регионах прогнозируется туман.

Отрог антициклона из районов Западной России обусловит понижение температуры воздуха в северных, восточных и центральных областях ночью до 0-5 тепла, заморозки 1-6 градусов, днем до 5-13 тепла.

Отмечается, что холодный фронт постепенно будет смещаться к южным регионам страны, где вызовет понижение температуры воздуха ночью до 2-7 тепла, заморозки 2 градуса, днем до 15-25 тепла.

Ранее метеорологи составили консультативный прогноз погоды на май. Сообщалось, что в некоторых регионах температура воздуха может достигать +40 градусов.

"Неустойчивый характер погоды – дождь с грозой и порывистым ветром – вероятны в течение месяца, в отдельные дни – с выпадением града", – сообщали ранее синоптики.

Также, в мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса на большей части республики, около нормы – в западных регионах страны.

В начале лета (в июне), по прогнозу синоптиков, средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2° на большей части республики, то есть жарче чем обычно, около нормы – в западной части страны. В июле, в августе в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, лишь в августе — на юге и юго-востоке страны выше нормы на 1°.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2093012-v-kakih-regionah-kazahstana-ozhidayutsya-zamorozki-rasskazali-sinoptiki/

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