Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Снег, дожди и похолодание ожидаются в Астане на этой неделе

Опубликовано:

Снегопад в Алматы
Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - астанчанам обещают осадки в виде дождя и снега. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

29 апреля в Астане ожидается дождь. Температура в среднем составит плюс 15 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 22 градусов, но ночью температура опустится до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 9,2 м/с.

30 апреля в столице обещают снег. Температура составит около плюс 5 градусов. Максимальная температура составит плюс 13 градусов, а минимальная – плюс 1 градус. Скорость ветра составит до 9,3 м/с.

1 мая вновь ожидается снег. Средняя температура – плюс 7 градусов. Днем температура поднимется до плюс 10 градусов, а ночью – опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 10,1 м/с.

2 мая в Астане синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 10 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 11 градусов, а опуститься может до плюс 8 градусов. Скорость ветра будет равняться 9,1 м/с.

3 мая вновь ожидается дождь. Среднесуточная температура – плюс 14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, а ночью похолодает до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 8,4 м/с.

4 мая будет облачно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 10 градусов. Максимальная температура составит плюс 15 градусов, минимальная – плюс 6 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,8 м/с.

5 мая, по прогнозам синоптиков, осадков в столице не ожидается. Средняя температура составит плюс 8 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 11 градусов, но ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2092598-sneg-dozhdi-i-poholodanie-ozhidaetsya-v-astane-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Снег, дожди и похолодание ожидаются в Астане на этой неделе
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.