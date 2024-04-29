Жара, дожди и сильный ветер: какой будет погода в Шымкенте на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - осадки ожидаются лишь в конце недели. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

29 апреля в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 13 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 19 градусов, но ночью температура опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.

30 апреля ожидается погода без осадков. Тематура составит около плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 21 градус, а минимальная – плюс 9 градусов. Скорость ветра составит до 3,6 м/с.

1 мая будет облачно. Средняя температура – плюс 16 градусов. Днем температура поднимется до плюс 22 градусов, а ночью – опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 7,4 м/с.

2 мая в Шымкенте синоптики обещают погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 18 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 24 градусов, а опуститься может до плюс 13 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,8 м/с.

3 мая осадков не будет. Среднесуточная температура – плюс 21 градус. Днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, а ночью похолодает до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

4 мая ожидается дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 17 градусов. Максимальная температура составит плюс 19 градусов, минимальная – плюс 14 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,4 м/с.

5 мая, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит плюс 18 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 21 градуса, но ночью похолодает до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 7,6 м/с.