Еще одну улицу Астаны закроют из-за ремонта

В Астане из-за ремонта дорожного полотна на несколько дней закроют участок дороги по улице Ташенова. Горожан просят заранее планировать маршрут, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается на сайте столичного акимата, планируется проведение работ по среднему ремонту дорожного полотна по переулку Ташенова.

Так, с 28 апреля по 2 мая текущего года будет частично перекрыт участок от улицы Бараева до улицы Ташенова.

"Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астане до конца ноября полностью перекроют движение по одному из участков на улице Сыганак – здесь будут строить одну из станций LRT. Так, для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.

Всего в этом году в столице планируют отремонтировать более 50 улиц общей протяженностью около 60 километров, провести ямочный ремонт на 200 улицах города и начать работы по нанесению дорожной разметки.

В начале этого года был утвержден генплан Астаны до 2035 года – на развитие столицы планируют потратить 6,3 трлн тенге.