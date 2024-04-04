Один из пешеходных мостов в Астане закроют на ремонт

В Астане с завтрашнего дня начнется реконструкция надземного моста через улицу Кунаева возле театра "Астана Опера", и частично будет закрыт проезд, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

"В связи с проведением работ по реконструкции пешеходного моста с 5 апреля текущего года будет полностью перекрыто движение для пешеходов по данному мосту, а также на период демонтажных работ будет перекрыта проезжая часть улицы Кунаева от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран", говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этом году в столице планируют отремонтировать более 50 улиц общей протяженностью около 60 километров, провести ямочный ремонт на 200 улицах города и начать работы по нанесению дорожной разметки.

"Вместе с тем, планируется реализация более 20 крупных объектов. Часть из них будет завершена в текущем году, часть – продолжение строительства, а также будет начато новое строительство.

План обновления инфраструктуры города позволит улучшить условия для жителей и гостей столицы. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – добавили в акимате столицы.

Место проведения ремонтных работ в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Также напомним, на прошлой неделе сообщалось, что некоторых подрядчиков в Астане обяжут переделывать некачественный ремонт дорог за свой счет.

А в начале прошлого года президент Токаев на совещании по развитию Астаны заявил, что в столице каждый год ремонтируют одни и те же дороги, состояние которых снова ухудшается после весны.

Тогда правительству и акимату было поручено отдельно рассмотреть эту проблему и заменить подрядчиков в случае необходимости.

Кроме того отметим, что в начале этого года был утвержден генплан Астаны до 2035 года – на развитие столицы планируют потратить 6,3 трлн тенге.