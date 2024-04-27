Дожди продолжатся в Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 27 апреля. В южной столице снова возможен дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до 13 градусов тепла, а ночью опустится до +4 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют чистое небо. Днем воздух прогреется до +14 градусов, ночью температура снизится до -2 градусов. Скорость ветра - 4,3 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до +18 градусов, ночью опустятся до +8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,4 м/с.

Отметим, в Алматы уже который день временами идет дождь. В начале этой недели синоптики прогнозировали, что в городе дожди будут несколько дней подряд.