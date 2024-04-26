Сильные дожди с грозами пообещали казахстанцам с воскресенья

С 28 по 29 апреля на большей части Казахстана ожидаются сильные дожди с грозами и порывистым ветром. При этом в субботу осадков может не быть, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

27 апреля на большей части Казахстана ожидается погода без осадков. Однако с 28 по 29 апреля синоптики прогнозируют дожди с грозами.

Так, в воскресенье на юге, 29 апреля - на северо-западе, севере - пройдут сильные дожди, возможно выпадение града.

В горных районах юго-востока республики ночью в понедельник выпадут осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе - с пыльной бурей.

При этом в целом температура воздуха по стране будет повышаться. Но в ночные часы 27-28 апреля на севере столбики термометров могут опуститься до 1-8 мороза.

Ранее синоптики рассказывали, какая погода ожидается в мае. По их словам, неустойчивый характер погоды - дождь с грозой и порывистым ветром - вероятен в течение месяца, в отдельные дни - с выпадением града. В некоторых областях - жара до +40.

Наряду с этим самая засушливая погода в мае ожидается в Кызылординской области.

Сегодня в Алматы и Шымкенте ожидается дождь. В Астане - облачная погода.