Дождь ожидается в двух мегаполисах Казахстана в пятницу
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 26 апреля - в двух мегаполисах обещают дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы вновь обещают дождь. Температура днем поднимется до 14 градусов, а ночью опустится до 8 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 13 градусов, ночью температура снизится до 1 градуса. Скорость ветра – 6,7 м/с.
В Шымкенте также ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 21 градуса, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,8 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2091467-dozhd-ozhidaetsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/