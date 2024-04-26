Дождь ожидается в двух мегаполисах Казахстана в пятницу

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 26 апреля - в двух мегаполисах обещают дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы вновь обещают дождь. Температура днем поднимется до 14 градусов, а ночью опустится до 8 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 13 градусов, ночью температура снизится до 1 градуса. Скорость ветра – 6,7 м/с.

В Шымкенте также ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 21 градуса, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,8 м/с.