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Погода в Алматы на неделю: дожди будут идти несколько дней подряд

Опубликовано:

Человек с зонтом стоит у дороги
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней – в конце недели ожидается похолодание. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

22 апреля в Алматы будет ясно. Температура в среднем составит плюс 17 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 23 градусов, но ночью температура опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

23 апреля может быть облачно. Температура составит около плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 23 градусов, а минимальная – плюс 15 градусов. Скорость ветра составит до 3,8 м/с.

24 апреля пройдет дождь. Средняя температура – плюс 18 градусов. Днем температура поднимется до плюс 23 градусов, а ночью – опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 6 м/с.

25 апреля в Алматы синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 18 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 24 градусов, а опуститься может до плюс 14 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,3 м/с.

26 апреля будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 17 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, а ночью – похолодает до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

27 апреля также пройдет. Температура в среднем остановится на отметке плюс 10 градусов. Максимальная температура составит плюс 14 градусов, минимальная – плюс 8 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,7 м/с.

28 апреля, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Средняя температура составит плюс 12 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 16 градусов, но ночью похолодает до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2088647-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-dozhdi-budut-idti-neskolko-dney-podryad/

Автор: Александра Гольм

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Погода в Алматы на неделю: дожди будут идти несколько дней подряд
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