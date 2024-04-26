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Детей били шваброй в детском саду в Туркестанской области (видео)

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Женщина стоит рядом с детьми с палкой в руках
Факты рукоприкладства в детсадах Туркестанской области. Кадр из видео: youtube.com/@tv24kz

В Туркестанской области прокуроры решили проверить, как питаются дети и в каких условиях находятся в дошкольных организациях, а выявили факты рукоприкладства, передает телеканал 24.kz.

Как сообщает телеканал, сейчас детские сады Туркестанской области проверяют на безопасность.

В ходе одной из таких проверок прокурорами Келесского района были изучены записи с камер видеонаблюдения и выявлены нарушения. Сообщается, что в четырех детских садах области сотрудники занимались рукоприкладством. Возбуждены уголовные дела.

Телеканал в сюжете демонстрирует видео, где на кадрах женщина бьет детей шваброй. Теперь ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Отмечается также, что сотрудники прокуратуры региона проверяют, как питаются дети и в каких условиях находятся.

"Мы принимаем все меры для того, чтобы в дошкольных учреждениях соблюдали права детей. Сейчас из 97 детских садов проверено только 6. Полностью проверку завершим через 20 дней. Мы сформировали три группы специалистов", — отмечает прокурор Келесского района Нурлан Ешенкулов.

В марте в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как женщина грубо хватает и бьет ребенка. Как оказалось, инцидент произошел в одном из детских садов в Костанае.

Позже в соцсетях появился еще один ролик с этим же воспитателем. На кадрах 39-летняя женщина разозлилась на девочку. Та во время обеда уронила ложку и долго плакала от ругательств воспитателя. Похоже, это еще больше разозлило воспитательницу. В итоге у малышки обнаружили гематому и царапину на щеке.

Позже стало известно, что женщина уволена за несоответствие, а полицией собран материал для привлечения виновного лица к административной ответственности.

Также в начале февраля этого года в Атырау воспитателя инклюзивного детсада заподозрили в жестоком обращении с ребенком. Тогда было начато расследование.

В январе в ходе проверки учебного заведения в Кентау выяснилось, что помощник воспитателя применял физическое насилие к детям.

В декабре прошлого года в Актау родители воспитанника детсада заявили, что его избила воспитатель. В управлении образования города тогда сообщили, что для проведения проверки направлено письмо в правоохранительные органы.

Недавно также стало известно, что в школах и детских садах Казахстана теперь будут проходить внеплановые проверки без предварительного предупреждения. Такая норма заложена в новом законе по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2092082-detey-bili-shvabroy-v-detskom-sadu-v-turkestanskoy-oblasti-video/

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