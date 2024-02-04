Воспитателя заподозрили в жестоком обращении с ребенком в инклюзивном детсаду Атырау
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В Атырау воспитателя инклюзивного детсада заподозрили в жестоком обращении с ребенком – по данному факту начато расследование, передает NUR.KZ.
Видео, на котором ребенка бьют по лицу, опубликовал на своей Facebook-странице Нурлан Жунасов. Он предположил, что инцидент произошел в коррекционном детском саду Атырау.
На происшествие в комментариях к публикации отреагировали в пресс-службе отдела образования города Атырау.
"Этот инцидент произошел в частном детском саду “Дара-инклю”. В настоящее время по данному инциденту компетентными органами проводятся проверки. При городском отделе образования также будет начата служебная проверка. Инцидент находится на контроле руководителя отдела. По итогам проверки в рамках закона будут рассмотрены дисциплинарные меры", – говорится в ответе ведомства.
Инцидент также прокомментировали в пресс-службе Управлении полиции города Атырау.
"По данному факту начато расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", – сообщили в полиции.
Напомним, в январе в ходе проверки учебного заведения в Кентау выяснилось, что помощник воспитателя применял физическое насилие к детям.
В декабре прошлого года в Актау родители воспитанника детсада заявили, что его избила воспитатель. В гороно сообщили, что для проведения проверки направлено письмо в правоохранительные органы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059018-vospitatelya-zapodozrili-v-zhestokom-obraschenii-s-rebenkom-v-inklyuzivnom-detsadu-atyrau/