Воспитатель подняла руку на ребенка в детсаду в Костанае: это попало на видео

В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлено, как женщина грубо хватает и ударяет ребенка. Как выяснилось, инцидент произошел в одном из детских садов в Костанае, воспитателя уже уволили, передает NUR.KZ.

В частности, видео опубликовано в одном из костанайских чатов в Телеграме.

В описании говорится, что инцидент произошел в ясли-саде. На кадрах видно, как воспитатель грубо обращается с ребенком.

На видео уже отреагировали в отделе образования города.

"Такой случай действительно имел место быть. На сегодняшний день воспитатель уволен по статье. Далее дело будет рассматриваться в правовом поле", - сообщили чиновники.

Также инцидент прокомментировали в департаменте полиции Костаная.

"Факт зарегистрирован в полиции. В отношении воспитателя собран материал для привлечения к административной ответственности. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Материал рассмотрит специализированный суд по административным правонарушениям", - сообщили в ДП.

Напомним, в начале февраля этого года в Атырау воспитателя инклюзивного детсада заподозрили в жестоком обращении с ребенком. Тогда было начато расследование.

В январе в ходе проверки учебного заведения в Кентау выяснилось, что помощник воспитателя применял физическое насилие к детям.

В декабре прошлого года в Актау родители воспитанника детсада заявили, что его избила воспитатель. В гороно тогда сообщили, что для проведения проверки направлено письмо в правоохранительные органы.