Помощник воспитателя применял насилие к детям в Туркестанской области

В ходе проверки учебного заведения в Кентау выяснилось, что помощник воспитателя применял физическое насилие к детям, передает NUR.KZ со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан.

Как сообщается в официальном Telegram-канале уполномоченного по правам человека в РК, при содействии его представителя по Туркестанской области выявлен факт физического насилия в отношении учеников лицея.

Вопиющий случай произошел в Кентау. Мать одного из учащихся интерната обратилась к представителю уполномоченного по правам человека по Туркестанской области и заявила, что ее ребенок, а также другие ученики подвергаются физическому и психологическому насилию со стороны помощника воспитателя учебного заведения.

Представитель уполномоченного по правам человека организовал оперативный прием с участием родителей учеников, представителей городской прокуратуры и управления образования Туркестанской области. По его итогам в управление образования был направлен запрос.

"В ходе проверки факты применения силы и морального давления подтвердились, при этом также выяснилось, что помощник воспитателя работал в лицее на правах волонтера. Сотрудничество с ним прекращено", - указывается в сообщении.

Кроме того, за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей директор лицея-интерната, заместитель по воспитательной работе, педагог-психолог, руководитель класса были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Ранее в Мангистау в одной из частных школ разгорелся скандал. Учительница начальных классов била малышей указкой. Инцидент попал на видео и был опубликован в интернете. Молодой педагог уволилась с работы.

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Скандал вокруг одного из детских садов в Балхаше разгорелся еще в марте. Двое родителей из коррекционной группы заявили об издевательствах, которым подверглись их дети. Они инициировали изъятие записей с камеры видеонаблюдения их группы. Увиденное шокировало не только родителей, но и полицейских.