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Родители обвинили воспитателя детсада в Актау в избиении ребенка

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Кровати в детском саду
Детский сад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Актау родители воспитанника детсада заявили, что его избила воспитатель. В гороно сообщили, что для проведения проверки направлено письмо в правоохранительные органы, передает корреспондент NUR.KZ.

Одна из родительниц в своем Instagram-аккаунте сообщила, что инцидент произошел 7 декабря в детском саду в 28-м микрорайоне. Она опубликовала видео с камер наблюдения, на котором видно, как воспитатель укладывает детей спать. Одного из них она грубо берет за руку и практически швыряет на подушку.

"Мы обратились в полицию с официальным заявлением, полиция заявление приняла. На теле ребенка имеются явные признаки насилия, также имеется видеонаблюдение, установленное в центре, на котором отчетливо видно, как сотрудница избивает ребенка. Ребенку 1 год и 7 месяцев. Просим служебное расследование по данному факту", – пишет женщина.

Городской отдел образования отреагировал на публикацию в комментариях.

"Данный детский сад не включен в перечень дошкольных организаций, в которых размещен государственный образовательный заказ по городу Актау. На данный момент отделом образования по городу Актау для проведения проверки направлено письмо в правоохранительные органы", – сообщили в ведомстве.

В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту ведется расследование.

"8 декабря 2023 года в управление полиции города Актау с письменным заявлением обратилась жительница. По ее словам, воспитательница одного из детских садов, расположенного в 28 микрорайоне била ее годовалую дочь по лицу.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по части 2 статьи 140 УК РК. Допрошена 30-летняя воспитательница. В отношении нее ведется расследование", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что иная информация не разглашается в интересах следствия.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 140 УК РК, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (552 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в октябре многодетная алматинка заявила о жестоком обращении с ее сыном в одном из частных детских садов города. Полиция начала проверку.

В ноябре соцсетях родители обвинили сотрудников детсада в Актобе в избиении детей. Также опубликованы кадры спящих на полу малышей. На ситуацию отреагировали в ДП и управлении образования области.

А в начале текущего месяца мы сообщали, что в одном из детсадов Алматы камеры видеонаблюдения запечатлели факт жестокого обращения с малолетним ребенком. Полиция возбудила уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050534-roditeli-obvinili-vospitatelya-detsada-v-aktau-v-izbienii-rebenka/

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