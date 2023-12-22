G-Park запретили строительство новых объектов, заявил Касымбек

Аким Астаны Женис Касымбек сегодня на брифинге СЦК заявил, что строительной компании G-Park временно запретили возводить новые объекты, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким столицы Женис Касымбек сообщил, что G-Park в Астане занимается строительством 12 объектов.

"Действительно, в этом году были разные проблемы по компании. Но по каждому жилому объекту акимат Астаны держит вопрос на особом контроле. Мы знаем ситуацию очень хорошо. Обязательно компания достроит эти 12 объектов и вручит ключи дольщикам. G-Park запретили строительство новых объектов, пока они не закончат эти 12 объектов, им нельзя будет строить новые", – пояснил градоначальник.

В целом, по его словам, на начало года незавершенными оставались 16 проблемных объектов с участием более 4 тысяч дольщиков. На сегодняшний день порядка 3600 вкладчиков получили ключи от квартир, оставшиеся дольщики получат квартиры в первом полугодии 2024 года – это порядка 430 человек.

"В следующем году мы полностью должны завершить проблему со второй волной дольщиков", –заверил Касымбек.

На сегодняшнем брифинге аким Астаны также рассказал о борьбе с дефицитом воды и прокомментировал вопрос стремительного увеличения численности населения города. По его словам, они не могут запретить казахстанцам приезжать в Астану.

Добавим, по информации на официальном сайте, G-Park – строительная компания в Астане. Генеральным директором является Сатмагамбетов Габит.

С 2014 года компания построила более миллиона кв. м жилой недвижимости, обеспечив квартирами более 10 тысяч астанчан.