"Негде пасти скот": на пастбище в Алматинской области начали стройку (видео)

В Алматинской области на месте пастбищ началась стройка. Негодуют сельчане, ведь теперь им негде пасти свой скот, передает телеканал "Алматы".

Как сообщает телеканал, несмотря на то, что на протяжении нескольких десятилетий земля в селе Рахат Алматинской области служила пастбищем, теперь этот участок отдали в частные руки.

Из-за этого негодуют сельчане, ведь им негде теперь пасти скот — земель для пастбищ в селе не хватает.

Между тем на участке новый владелец земель начал стройку на 5 гектарах земли — возведены дом и дорога. На этой территории намерены в дальнейшем возвести крестьянское хозяйство.

"Мы требуем, чтобы эти земли остались в общем владении. Сейчас купили 5 гектаров и стройку начали. Теперь владельцы требуют еще 23 гектара под выпас скота. Кто дал разрешение на такую стройку?", — возмущается житель села Рахат Берик Рахметов.

"Чернозем весь уже снесли, верхний плодородный слой. 1 миллиметр плодородного слоя земли 50 лет восстанавливается. Завтра сель пойдет отсюда, куда? Он вниз пойдет", — говорит житель села Рахат Анвар Кошалиулы.

В акимате заявили, что у предпринимателя есть все необходимые документы на земельный участок. Но законность строительства дороги и другой инфраструктуры все же проверит специальная комиссия.

"Это частная территория, и на частной территории он имеет право огораживаться. Но строительные работы вести здесь право не имеет. После этого предпринимателем были получены разрешительные документы, АПЗ, акт приемки на строительство.

Поэтому на дом, возможно, документы есть. А по поводу второго строительства, вот этот фундамент, у них разрешения в данный момент нет. Мы отправили со своей стороны письмо, которое будет проверяться", — сообщил аким Рахатского сельского округа Кайсар Богусбаев.

Новый владелец участка земли просит для выпаса скота еще 23 гектара земли, и, по его словам, они будут доступны для всех.

"Я купил эту землю у аксакала, который давно здесь жил, это и раньше была частная собственность. Я здесь не собираюсь какой-то бизнес крупный вести, только держать скот. Я думаю, люди недовольны потому, что сами хотели здесь вести бизнес, зимой каток для детей открыть. Но я все в рамках закона делаю", — отметил предприниматель Кайрат Карибаев.

Между тем местные обещаниям предпринимателя не верят. Сельчане также уверены, что большая стройка навредит экологическому климату региона.

В конце февраля Токаев подписал поправки по вопросам использования пастбищ. Отмечалось, что первый блок поправок направлен на устранение дефицита пастбищных угодий для выпаса сельхозживотных личного подворья.

В этих целях введен новый подвид пастбищ – "общественные пастбища", которые будут использоваться исключительно для выпаса местным населением сельхозживотных личного подворья. Они не будут передаваться в аренду.

Сообщалось также, что будет введен запрет на перевод общественных пастбищ, как и пастбищ, в другие виды сельхозугодий.

Между тем, вопрос с дефицитом пастбищ в Казахстане президент поднимал еще в 2022 году. Сообщалось, что было выявлено 20 млн га неиспользуемых пастбищных угодий, а специальная комиссия занимается их возвращением в государственную собственность.

"Отсутствие пастбищ в Казахстане, занимающем девятое место в мире по площади, не поддается разумному объяснению", – отмечал тогда Токаев.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что на западе Казахстана у аграриев изъяли более 500 га земли из-за дефицита пастбищ.

А в Павлодарской области пастбища по ошибке продали инвестору. Однако к моменту выявления нарушений он успел вложить в землю три миллиарда тенге.