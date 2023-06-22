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Пастбища по ошибке продали инвестору в Павлодарской области

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Коровы пасутся на лугу
Пастбище. Иллюстративное фото: pexels.com

Три миллиарда тенге успел вложить инвестор в землю в Павлодарской области, которую, как оказалось, продали по ошибке - нарушения выявили поздно, передает Первый канал "Евразия".

По словам корреспондентов, забрать землю - нанести огромный ущерб бизнесу, а если ее оставить, то нарушаются права сельчан.

Отмечается, что они уже обратились к президенту страны с просьбой остановить строительство молочно-товарной фермы.

Весной этого года конфликт между рыбным хозяйством и крупным инвестором достиг своего апогея. По словам корреспондентов, дошло до драки.

Сообщается, что у Александра Веретенникова имеется рыбное хозяйство, и весной власти не продлили ему право аренды на землю. Верховный суд признал эти действия земельной комиссии незаконными. Однако пока шли суды, часть наделов крестьянина отдали под строительство сетей для молочно-товарной фермы.

Веретенников потребовал от Департамента земельных ресурсов проверить законность выдачи участка под молочно-товарную ферму. Проверяющие эти нарушения выявили и потребовали вернуть наделы, но власти, как выяснилось, незаконно выставили на торги земли двух сел, оставив их фактически без пастбищ.

К моменту, как все удалось выяснить компетентным органам, инвестор уже вложил большие деньги - 3,5 млрд тенге.

"Мы - невинно пострадавшая сторона. Нам выделили земельные участки в 2018 году. Мы не предполагали, что в 2022 году нам скажут: ребят, вы не можете здесь реализовать инвестпроект", - заявила представитель инвестора Наталья Сурина.

По информации корреспондентов, в селах Караколь и Ребровка теперь совсем не осталось пастбищ. Коров либо забили, либо отправили на отгонные участки с лошадьми и баранами.

"В деревне нет земли для выпаса. Вот, пасем незаконно на чьей-то чужой земле. В любое время хозяева участка могут прийти и выгнать нас". - пожаловался пастух Кебек Рахмуханов.

Как отметил аким Алгабасского сельского округа города Аксу Амангельды Рустемов, по пастьбе скота сел Караколь и Ребровка острой проблемы нет. Предписание областного Департамента о возврате пастбищ сельчанам чиновники Аксу пытались оспорить в суде, но проиграли.

Но по жалобе инвестора Комитет по управлению земельными ресурсами отменил предписание о возврате бывших пастбищ.

"В ходе проведения экспертизы выявлено нарушение в части проведения проверки. И данная проверка признана незаконной. Раз проверку признали незаконной, значит, все данные предписания отменяются", - пояснил глава отдела департамента по управлению земельными ресурсами Кайрат Садвокасов.

Как пояснили корреспонденты, земли бывших пастбищ у молочно-товарной фермы передумали забирать. Инвестор продолжит проект, а сельчанам, если верить чиновникам, дадут новую землю.

В свою очередь владелец рыбного хозяйства, между тем, написал заявление на акима города Аксу по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.

Угрозы пастбищам в Казахстане

В мае на западе Казахстана завершился весенний окот сайгаков, из-за чего фермеры забили тревогу, так как увеличившаяся вдвое популяция сайгаков угрожает пастбищам и посевам.

Местные ученые предложили переселить сайгу южнее нынешнего места обитания. Но для этого нужно обеспечить там подачу воды.

В начале этого месяца жителей одного из районов Актюбинской области напугали полчища саранчи, атакующие несколько сельских округов. Они переживали, что вредители уничтожат всю траву на пастбищах. Из-за жары и засухи популяция этих насекомых стала резко увеличиваться больше месяца назад.

В апреле в Атырауской области на полях для выпаса скота появилось большое нефтяное пятно. Огромная лужа нефти внезапно появилась на пастбищах Махамбетского района - площадь разлива составила около 120 квадратных метров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025847-pastbischa-po-oshibke-prodali-investoru-v-pavlodarskoy-oblasti/

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