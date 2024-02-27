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Токаев подписал поправки по вопросам использования пастбищ

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Пастбище
Пастбище. Иллюстративное фото: pexels.com

Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Документ направлен на совершенствование законодательства в области управления и использования пастбищ. Поправки вносятся в 5 законодательных актов, в том числе Земельный, Лесной кодексы.

Первый блок поправок направлен на устранение дефицита пастбищных угодий для выпаса сельхозживотных личного подворья.

В этих целях введен новый подвид пастбищ – "общественные пастбища", которые будут использоваться исключительно для выпаса местным населением сельхозживотных личного подворья. Они не будут передаваться в аренду.

Пастбища, не относящиеся к общественным пастбищам, могут: передаваться в аренду, использоваться для сенокошения.

Введен запрет на перевод общественных пастбищ, как и пастбищ, в другие виды сельхозугодий. Исключена возможность получения без конкурса земель на праве временного безвозмездного землепользования (на 5 лет) для отгонного животноводства, выпаса скота. Земли для этих целей будут предоставляться исключительно в конкурсном порядке.

Для рационального использования ресурсного потенциала лесов лесные/природоохранные учреждения ежегодно будут информировать акиматы об участках лесного фонда, на которых возможны сенокошение и пастьба скота, с указанием занятых и свободных площадей, места их расположения.

Вторым блоком поправок обновлены требования по составлению и утверждению планов по управлению пастбищами и их использованию.

️Третьим блоком поправок усилены механизмы по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ, а также по их обводнению.

В частности, для восстановления и улучшения состояния пастбищ предусмотрено проведение геоботанического обследования, мониторинга и инвентаризации пастбищ, а также другие меры.

️Введена обязанность землепользователей и собственников не допускать уничтожение плодородия почв, использовать сельхозземли в соответствии с видом угодий.

На официальном сайте МСХ РК отмечается, что на презентации закона вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин отметил, что целью закона является устранение дефицита пастбищных угодий, предназначенных для выпаса скота жителей населенных пунктов, а также улучшение жизнедеятельности сельских жителей и совершенствование Плана по управлению пастбищами и их использованию.

Он также подчеркнул, что будет установлен запрет на перевод пастбищных угодий в другие виды сельскохозяйственных угодий, предназначенных для удовлетворения нужд населения по выпасу сельхозживотных в частном подворье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2063344-tokaev-podpisal-popravki-po-voprosam-ispolzovaniya-pastbisch/

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