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Более 500 га земли изъяли у аграриев из-за дефицита пастбищ на западе Казахстана

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Пастбище
Пастбище. Иллюстративное фото: pexels.com

Аким Жангалинского района в ЗКО Алпамыс Кушкинбаев заявил, что площадь района – 2 млн га, из них 1,7 млн составляют пастбища, передает портал "Мой город".

"В связи с ростом поголовья скота во всех сельских округах района наблюдается дефицит пастбищных угодий общей площадью 334 тысячи гектаров. Для удовлетворения потребностей в пастбищных угодьях для населения зарезервировали 12 тысяч гектаров земельных участков.

Принудительно изъяли для государственных нужд 500 гектаров земли. Сейчас ведутся работы по дальнейшему изъятию почти двух тысяч гектаров земли", – рассказал Кушкинбаев.

Он добавил, что в районе проводят мониторинг на неиспользуемые в соответствии с целевым назначением земли. В ходе проверок выявили таких 16 сельхозпроизводителей.

Напомним, в Павлодарской области пастбища по ошибке продали инвестору. Однако к моменту выявления нарушений он успел вложить в землю три миллиарда тенге.

Угрозы пастбищам в Казахстане

В мае на западе Казахстана завершился весенний окот сайгаков, из-за чего фермеры забили тревогу, так как увеличившаяся вдвое популяция сайгаков угрожает пастбищам и посевам.

Местные ученые предложили переселить сайгу южнее нынешнего места обитания. Но для этого нужно обеспечить там подачу воды.

В начале июня жителей одного из районов Актюбинской области напугали полчища саранчи, атакующие несколько сельских округов. Они переживали, что вредители уничтожат всю траву на пастбищах. Из-за жары и засухи популяция этих насекомых стала резко увеличиваться больше месяца назад.

В апреле в Атырауской области на полях для выпаса скота появилось большое нефтяное пятно. Огромная лужа нефти внезапно появилась на пастбищах Махамбетского района - площадь разлива составила около 120 квадратных метров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034144-bolee-500-ga-zemli-izyali-u-agrariev-iz-za-defitsita-pastbisch-na-zapade-kazahstana/

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