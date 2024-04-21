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Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

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Гроза в горах
Гроза. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана в понедельник, 22 апреля. Ожидается гроза и усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Казгидромет".

В Астане завтра днем ожидается гроза. Грозу синоптики обещают завтра и в Акмолинской области.

22 апреля днем в Туркестанской области в горных и предгорных районах ожидаются гроза, шквал. В Шымкенте завтра днем также ожидаются гроза.

В Северо-Казахстанская области ожидается северный ветер, порывы 15-20 м/с.

Шквал обещают синоптики завтра, 22 апреля, на юге Кызылординской области. В центре области ожидается пыльная буря. Бурю обещают завтра и в самом областном центре — Кызылорде.

22 апреля днем ожидается гроза в области Абай, ЗКО и ВКО.

В Мангистауской области предстоящей ночью ожидается туман. Днем на западе, востоке области ожидается пыльная буря. Завтра ночью временами ожидается туман и в Актау. Днем в городе обещают пыльную бурю.

На 22 апреля синоптики прогнозируют грозу также в Павлодарской и Карагандинской областях.

В Жамбылской области в связи с прогнозом сильных дождей в период с 23 по 26 апреля в горных и предгорных районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. Также возможны подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

Грозу завтра днем пообещали синоптики и в Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2088542-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

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